Sad 38:67 قل هو نبا عظيم ٦٧
Страница 457 · Джуз 23
قُلۡ
هُوَ
نَبَؤٌاْ
عَظِيمٌ
٦٧
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Russian Tafseer Al Saddi
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