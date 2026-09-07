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Sad 38:67 قل هو نبا عظيم ٦٧

Страница 457 · Джуз 23

قُلۡ
هُوَ
نَبَؤٌاْ
عَظِيمٌ
٦٧
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Russian Tafseer Al Saddi

Аллах возвестил о том, что является Единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и управляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он - Могущественный, Прощающий. Благодаря Своему великому могуществу Он сотворил…
Аллах возвестил о том, что является Единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и у…
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