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Тафсир: Sad 38:65
Sad
65
38:65
قل انما انا منذر وما من الاه الا الله الواحد القهار ٦٥
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌۭ ۖ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٦٥
قُلۡ
ﱚ
إِنَّمَآ
ﱛ
أَنَا۠
ﱜ
مُنذِرٞۖ
ﱝﱞ
وَمَا
ﱟ
مِنۡ
ﱠ
إِلَٰهٍ
ﱡ
إِلَّا
ﱢ
ٱللَّهُ
ﱣ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱤ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱥ
٦٥
ﱦ
Скажи: «Я - всего лишь предостерегающий увещеватель. Нет божества, кроме Единственного и Всемогущего Аллаха,
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Al-Sa'di
О Посланник! Если неверующие потребуют от тебя сделать то, что не входит в твои обязанности и не находится в твоей власти, то напомни им о своей подлинной миссии. Ты - всего лишь увещеватель, а власть над всем сущим целиком и полностью принадлежит Всевышнему Аллаху. Ты можешь приказывать и запрещать, призывать к добру и удерживать от зла. Всякий, кто идет прямым путем, делает это для себя. А всякий, кто сбивается с пути, наносит ущерб только себе. Никто не заслуживает обожествления и поклонения, кроме Всевышнего Господа, Единственного, Всемогущего. Эти божественные качества являются неопровержимым доказательством неделимого права Аллаха на поклонение Ему. Неограниченная власть может быть присуща только одному живому существу, и поэтому существование двух или нескольких Всемогущих Богов невозможно. Только Всевышний Аллах является полновластным господином Вселенной. Ему нет равных и подобных, и только Он заслуживает поклонения Своих рабов. А поскольку истинным Богом может быть только творец, властелин и правитель всего сущего, Всевышний Аллах в следующем аяте поведал о Своем неделимом праве на господство.