An-Naml 27:82 ۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
Страница 384 · Джуз 20
۞ وَإِذَا
وَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِمۡ
أَخۡرَجۡنَا
لَهُمۡ
دَآبَّةٗ
مِّنَ
ٱلۡأَرۡضِ
تُكَلِّمُهُمۡ
أَنَّ
ٱلنَّاسَ
كَانُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
لَا
يُوقِنُونَ
٨٢
Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Когда настанет предопределенный и обещанный день, Аллах выведет из земли животное. Оно не явится с небес, а выйдет из недр земли. Оно будет разговаривать с людьми и возвещать о том, что нечестивцы не верили в знамения Господа. Большинство людей не обладают твердыми знаниями и непреклонной верой в Ег…
Когда настанет предопределенный и обещанный день, Аллах выведет из земли животное. Оно не явится с небес, а выйдет из недр земли. Оно будет разговарив…