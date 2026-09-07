An-Naml 27:71 ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
Страница 383 · Джуз 20
وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ
هَٰذَا
ٱلۡوَعۡدُ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٧١
Они говорят: «Когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду?».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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