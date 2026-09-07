An-Naml 27:76 ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
Страница 383 · Джуз 20
إِنَّ
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
يَقُصُّ
عَلَىٰ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
أَكۡثَرَ
ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
يَخۡتَلِفُونَ
٧٦
Воистину, этот Коран рассказывает сынам Исраила (Израиля) большую часть того, о чем они расходятся во мнениях.
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Russian Tafseer Al Saddi
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