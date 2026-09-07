An-Naml 27:73 وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
Страница 383 · Джуз 20
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَذُو
فَضۡلٍ
عَلَى
ٱلنَّاسِ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَشۡكُرُونَ
٧٣
Воистину, твой Господь оказывает милость людям, но большинство их неблагодарны.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Этими словами Всевышний Аллах напомнил людям о Своей величайшей щедрости и милости. Люди должны быть благодарными и признательными Аллаху, но очень часто все происходит как раз наоборот. Рабы Аллаха настолько увлекаются мирскими благами, что забывают о том, кто одарил их этими щедротами.
Этими словами Всевышний Аллах напомнил людям о Своей величайшей щедрости и милости. Люди должны быть благодарными и признательными Аллаху, но очень ча…