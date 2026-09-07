An-Naml 27:72 قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
Страница 383 · Джуз 20
قُلۡ
عَسَىٰٓ
أَن
يَكُونَ
رَدِفَ
لَكُم
بَعۡضُ
ٱلَّذِي
تَسۡتَعۡجِلُونَ
٧٢
Скажи: «Возможно, некоторое из того, что вы торопите, уже находится позади вас».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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