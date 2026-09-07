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An-Naml 27:69 قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٦٩

Страница 383 · Джуз 20

قُلۡ
سِيرُواْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
فَٱنظُرُواْ
كَيۡفَ
كَانَ
عَٰقِبَةُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٦٩
Скажи: «Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец грешников».
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Russian Tafseer Al Saddi

Задумайтесь над правдивостью всего, о чем предупреждали Божьи посланники. Любого нечестивца, который осмеливается бесцеремонно ослушаться Всевышнего Аллаха, постигал самый ужасный конец. И чем хуже были его деяния, тем более зловещими и мучительными оказывались их последствия.
Задумайтесь над правдивостью всего, о чем предупреждали Божьи посланники. Любого нечестивца, который осмеливается бесцеремонно ослушаться Всевышнего А…
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