An-Naml 27:69 قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٦٩
Страница 383 · Джуз 20
قُلۡ
سِيرُواْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
فَٱنظُرُواْ
كَيۡفَ
كَانَ
عَٰقِبَةُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٦٩
Скажи: «Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец грешников».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Задумайтесь над правдивостью всего, о чем предупреждали Божьи посланники. Любого нечестивца, который осмеливается бесцеремонно ослушаться Всевышнего А…