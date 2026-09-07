Войти
Войти
Выберите язык

An-Naml 27:68 لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨

Страница 383 · Джуз 20

لَقَدۡ
وُعِدۡنَا
هَٰذَا
نَحۡنُ
وَءَابَآؤُنَا
مِن
قَبۡلُ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّآ
أَسَٰطِيرُ
ٱلۡأَوَّلِينَ
٦٨
Это было обещано нам и еще раньше - нашим отцам. Но это - всего лишь легенды древних народов».
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Они считают воскрешение невозможным, потому что сравнивают могущество Всемогущего Господа со своими ограниченными возможностями. Они говорят: «С незапамятных времен люди говорят о воскрешении из мертвых, однако до сих пор с того света никто не вернулся. Все это - древние предания и легенды, которыми…
Они считают воскрешение невозможным, потому что сравнивают могущество Всемогущего Господа со своими ограниченными возможностями. Они говорят: «С незап…
Больше тафсиров
Notes placeholders