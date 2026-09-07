An-Naml 27:78 ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
Страница 384 · Джуз 20
إِنَّ
رَبَّكَ
يَقۡضِي
بَيۡنَهُم
بِحُكۡمِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡعَلِيمُ
٧٨
Воистину, твой Господь рассудит между ними Своим судом. Он - Могущественный, Знающий.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Всевышний Господь рассудит между своими препирающимися рабами и вынесет справедливый приговор. В мирской жизни люди очень часто впадают в разногласия. Иногда это происходит из-за отсутствия ясных доказательств, а иногда люди отказываются признавать эти доказательства из-за своих корыстных целей. Но …
Всевышний Господь рассудит между своими препирающимися рабами и вынесет справедливый приговор. В мирской жизни люди очень часто впадают в разногласия.…