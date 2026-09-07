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Тафсир: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
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رَبَّكَ
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يَقۡضِي
ﱈ
بَيۡنَهُم
ﱉ
بِحُكۡمِهِۦۚ
ﱊﱋ
وَهُوَ
ﱌ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱍ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱎ
٧٨
ﱏ
Воистину, твой Господь рассудит между ними Своим судом. Он - Могущественный, Знающий.
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Al-Sa'di
Всевышний Господь рассудит между своими препирающимися рабами и вынесет справедливый приговор. В мирской жизни люди очень часто впадают в разногласия. Иногда это происходит из-за отсутствия ясных доказательств, а иногда люди отказываются признавать эти доказательства из-за своих корыстных целей. Но в Последней жизни Всемогущий Аллах прольет свет на истину и рассудит все разногласия и противоречия. Воистину, Он - Могущественный, Знающий. Ему покорно все сущее, и Ему известно обо всем происходящем. Он знает об утверждениях Своих препирающихся рабов и том, что породило противоречия между ними и какие цели преследовали обе препирающиеся стороны. Именно благодаря этому каждое творение получит самое справедливое и полное воздаяние.