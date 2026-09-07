An-Naml 27:75 وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
Страница 383 · Джуз 20
وَمَا
مِنۡ
غَآئِبَةٖ
فِي
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِ
إِلَّا
فِي
كِتَٰبٖ
مُّبِينٍ
٧٥
На небе и на земле нет такого сокровенного, которого бы не было в ясном Писании.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Речь идет о Хранимой скрижали, в которой содержатся достоверные сведения обо всем, что произошло и должно произойти вплоть до наступления Судного часа. Поэтому любое тайное или явное событие во Вселенной происходит в полном соответствии с записью, хранящейся в Ясном Писании.
Речь идет о Хранимой скрижали, в которой содержатся достоверные сведения обо всем, что произошло и должно произойти вплоть до наступления Судного часа…