An-Naml 27:67 وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
Страница 383 · Джуз 20
وَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓاْ
أَءِذَا
كُنَّا
تُرَٰبٗا
وَءَابَآؤُنَآ
أَئِنَّا
لَمُخۡرَجُونَ
٦٧
Неверующие говорят: «Неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил?
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на бессмысленные предположения. Их знания о Последней жизни нельзя назвать ни глубокими, ни поверхностными, потому что это - не знания, а сомнения. Знан…
Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на…