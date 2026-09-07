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An-Naml 27:67 وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧

Страница 383 · Джуз 20

وَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓاْ
أَءِذَا
كُنَّا
تُرَٰبٗا
وَءَابَآؤُنَآ
أَئِنَّا
لَمُخۡرَجُونَ
٦٧
Неверующие говорят: «Неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил?
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Russian Tafseer Al Saddi

Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на бессмысленные предположения. Их знания о Последней жизни нельзя назвать ни глубокими, ни поверхностными, потому что это - не знания, а сомнения. Знан…
Это - величайший порок и величайшее упущение неверных. Они не убеждены в том, что Последней жизни нет. Они просто ничего не знают о ней и опираются на…
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