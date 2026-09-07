An-Naml 27:66 بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
Страница 383 · Джуз 20
بَلِ
ٱدَّٰرَكَ
عِلۡمُهُمۡ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
بَلۡ
هُمۡ
فِي
شَكّٖ
مِّنۡهَاۖ
بَلۡ
هُم
مِّنۡهَا
عَمُونَ
٦٦
Но они не постигли о Последней жизни (или но их знание станет совершенным в Последней жизни). Более того, они сомневаются в ней и даже слепы к ней».
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Russian Tafseer Al Saddi
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