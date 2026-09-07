An-Naml 27:60 امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
Страница 382 · Джуз 20
أَمَّنۡ
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
وَأَنزَلَ
لَكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَأَنۢبَتۡنَا
بِهِۦ
حَدَآئِقَ
ذَاتَ
بَهۡجَةٖ
مَّا
كَانَ
لَكُمۡ
أَن
تُنۢبِتُواْ
شَجَرَهَآۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
هُمۡ
قَوۡمٞ
يَعۡدِلُونَ
٦٠
Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются от истины (или равняют с Аллахом вымышленных богов).
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Небеса вместе с солнцем, луной, звездами и ангелами, а также земля вместе с горами, морями, реками и деревьями - все это творения одного Аллаха. Он сотворил вас и ниспосылает дождь ради вас. Благодаря дождевой воде вырастают великолепные сады, которые поражают вас изобилием и разнообразием удивитель…
Небеса вместе с солнцем, луной, звездами и ангелами, а также земля вместе с горами, морями, реками и деревьями - все это творения одного Аллаха. Он со…