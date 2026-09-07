An-Naml 27:65 قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
Страница 383 · Джуз 20
قُل
لَّا
يَعۡلَمُ
مَن
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
ٱلۡغَيۡبَ
إِلَّا
ٱللَّهُۚ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
أَيَّانَ
يُبۡعَثُونَ
٦٥
Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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О Мухаммад! Возвести людям о том, что знание о сокровенном принадлежит одному Аллаху. Всевышний сказал: «У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого…
О Мухаммад! Возвести людям о том, что знание о сокровенном принадлежит одному Аллаху. Всевышний сказал: «У Него ключи к сокровенному, и знает о них то…