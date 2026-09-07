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An-Naml 27:59 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩

Страница 382 · Джуз 20

قُلِ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
وَسَلَٰمٌ
عَلَىٰ
عِبَادِهِ
ٱلَّذِينَ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ءَآللَّهُ
خَيۡرٌ
أَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٥٩
Скажи: «Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам! Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи?».
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Russian Tafseer Al Saddi

О Мухаммад! Воздай хвалу своему Господу, который действительно заслуживает самой совершенной хвалы. Он обладает безупречными качествами: добротой, милосердием, справедливостью, мудростью. Благодаря этим качествам Он наказывает неверных и карает беззаконников, но некоторые из Его рабов избегают этого…
О Мухаммад! Воздай хвалу своему Господу, который действительно заслуживает самой совершенной хвалы. Он обладает безупречными качествами: добротой, мил…
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