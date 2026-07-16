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27:58
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨

٥٨

Мы пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали!
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