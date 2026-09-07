An-Naml 27:80 انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ٨٠
Страница 384 · Джуз 20
إِنَّكَ
لَا
تُسۡمِعُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَلَا
تُسۡمِعُ
ٱلصُّمَّ
ٱلدُّعَآءَ
إِذَا
وَلَّوۡاْ
مُدۡبِرِينَ
٨٠
Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Подобное поведение еще сильнее мешает людям прислушаться к твоим проповедям. Всевышний также сказал: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем» (28:56).
Подобное поведение еще сильнее мешает людям прислушаться к твоим проповедям. Всевышний также сказал: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь…