An-Naml 27:79 فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
Страница 384 · Джуз 20
فَتَوَكَّلۡ
عَلَى
ٱللَّهِۖ
إِنَّكَ
عَلَى
ٱلۡحَقِّ
ٱلۡمُبِينِ
٧٩
Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины.
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Russian Tafseer Al Saddi
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