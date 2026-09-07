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An-Naml 27:79 فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩

Страница 384 · Джуз 20

فَتَوَكَّلۡ
عَلَى
ٱللَّهِۖ
إِنَّكَ
عَلَى
ٱلۡحَقِّ
ٱلۡمُبِينِ
٧٩
Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины.
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Russian Tafseer Al Saddi

О Мухаммад! Полагайся на поддержку своего Господа при распространении религии, при построении мусульманского общества и в борьбе с противниками правой веры. Воистину, только Аллах способен одарить тебя добром и уберечь от зла, и Он непрестанно заботится о тебе, ибо ты придерживаешься явной истины. Т…
О Мухаммад! Полагайся на поддержку своего Господа при распространении религии, при построении мусульманского общества и в борьбе с противниками правой…
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