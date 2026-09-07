An-Naml 27:77 وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
Страница 384 · Джуз 20
وَإِنَّهُۥ
لَهُدٗى
وَرَحۡمَةٞ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
٧٧
Воистину, это - верное руководство и милость для верующих.
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Russian Tafseer Al Saddi
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