An-Naml 27:83 ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
Страница 384 · Джуз 20
وَيَوۡمَ
نَحۡشُرُ
مِن
كُلِّ
أُمَّةٖ
فَوۡجٗا
مِّمَّن
يُكَذِّبُ
بِـَٔايَٰتِنَا
فَهُمۡ
يُوزَعُونَ
٨٣
В тот день Мы соберем из каждого народа толпу тех, кто считал ложью Наши знамения, и их будут подталкивать.
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Russian Tafseer Al Saddi
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