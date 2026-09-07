An-Naml 27:85 ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
Страница 384 · Джуз 20
وَوَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِم
بِمَا
ظَلَمُواْ
فَهُمۡ
لَا
يَنطِقُونَ
٨٥
Слово свершится над ними за то, что они поступали несправедливо, и они будут безмолвствовать.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Свершится предопределение Аллаха, согласно которому грешники будут подвергнуты наказанию за то, что отдали предпочтение несправедливости и беззаконию даже после того, как убедились в их пагубности. При этом они будут безмолвствовать, потому что у них не будет никакого оправдания своим злодеяниям.
Свершится предопределение Аллаха, согласно которому грешники будут подвергнуты наказанию за то, что отдали предпочтение несправедливости и беззаконию …