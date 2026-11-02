فهرست سوره‌ها

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فهرست سورهها
سوره
جزء
دستور وحی
مرتب سازی بر اساس:
صعودی
۱
Al-Fatihah
الفاتحة
۷ آیات
۲
Al-Baqarah
البقرة
۲۸۶ آیات
۳
Ali 'Imran
آل عمران
۲۰۰ آیات
۴
An-Nisa
النساء
۱۷۶ آیات
۵
Al-Ma'idah
المائدة
۱۲۰ آیات
۶
Al-An'am
الأنعام
۱۶۵ آیات
۷
Al-A'raf
الأعراف
۲۰۶ آیات
۸
Al-Anfal
الأنفال
۷۵ آیات
۹
At-Tawbah
التوبة
۱۲۹ آیات
۱۰
Yunus
يونس
۱۰۹ آیات
۱۱
Hud
هود
۱۲۳ آیات
۱۲
Yusuf
يوسف
۱۱۱ آیات
۱۳
Ar-Ra'd
الرعد
۴۳ آیات
۱۴
Ibrahim
ابراهيم
۵۲ آیات
۱۵
Al-Hijr
الحجر
۹۹ آیات
۱۶
An-Nahl
النحل
۱۲۸ آیات
۱۷
Al-Isra
الإسراء
۱۱۱ آیات
۱۸
Al-Kahf
الكهف
۱۱۰ آیات
۱۹
Maryam
مريم
۹۸ آیات
۲۰
Taha
طه
۱۳۵ آیات
۲۱
Al-Anbiya
الأنبياء
۱۱۲ آیات
۲۲
Al-Hajj
الحج
۷۸ آیات
۲۳
Al-Mu'minun
المؤمنون
۱۱۸ آیات
۲۴
An-Nur
النور
۶۴ آیات
۲۵
Al-Furqan
الفرقان
۷۷ آیات
۲۶
Ash-Shu'ara
الشعراء
۲۲۷ آیات
۲۷
An-Naml
النمل
۹۳ آیات
۲۸
Al-Qasas
القصص
۸۸ آیات
۲۹
Al-'Ankabut
العنكبوت
۶۹ آیات
۳۰
Ar-Rum
الروم
۶۰ آیات
۳۱
Luqman
لقمان
۳۴ آیات
۳۲
As-Sajdah
السجدة
۳۰ آیات
۳۳
Al-Ahzab
الأحزاب
۷۳ آیات
۳۴
Saba
سبإ
۵۴ آیات
۳۵
Fatir
فاطر
۴۵ آیات
۳۶
Ya-Sin
يس
۸۳ آیات
۳۷
As-Saffat
الصافات
۱۸۲ آیات
۳۸
Sad
ص
۸۸ آیات
۳۹
Az-Zumar
الزمر
۷۵ آیات
۴۰
Ghafir
غافر
۸۵ آیات
۴۱
Fussilat
فصلت
۵۴ آیات
۴۲
Ash-Shuraa
الشورى
۵۳ آیات
۴۳
Az-Zukhruf
الزخرف
۸۹ آیات
۴۴
Ad-Dukhan
الدخان
۵۹ آیات
۴۵
Al-Jathiyah
الجاثية
۳۷ آیات
۴۶
Al-Ahqaf
الأحقاف
۳۵ آیات
۴۷
Muhammad
محمد
۳۸ آیات
۴۸
Al-Fath
الفتح
۲۹ آیات
۴۹
Al-Hujurat
الحجرات
۱۸ آیات
۵۰
Qaf
ق
۴۵ آیات
۵۱
Adh-Dhariyat
الذاريات
۶۰ آیات
۵۲
At-Tur
الطور
۴۹ آیات
۵۳
An-Najm
النجم
۶۲ آیات
۵۴
Al-Qamar
القمر
۵۵ آیات
۵۵
Ar-Rahman
الرحمن
۷۸ آیات
۵۶
Al-Waqi'ah
الواقعة
۹۶ آیات
۵۷
Al-Hadid
الحديد
۲۹ آیات
۵۸
Al-Mujadila
المجادلة
۲۲ آیات
۵۹
Al-Hashr
الحشر
۲۴ آیات
۶۰
Al-Mumtahanah
الممتحنة
۱۳ آیات
۶۱
As-Saf
الصف
۱۴ آیات
۶۲
Al-Jumu'ah
الجمعة
۱۱ آیات
۶۳
Al-Munafiqun
المنافقون
۱۱ آیات
۶۴
At-Taghabun
التغابن
۱۸ آیات
۶۵
At-Talaq
الطلاق
۱۲ آیات
۶۶
At-Tahrim
التحريم
۱۲ آیات
۶۷
Al-Mulk
الملك
۳۰ آیات
۶۸
Al-Qalam
القلم
۵۲ آیات
۶۹
Al-Haqqah
الحاقة
۵۲ آیات
۷۰
Al-Ma'arij
المعارج
۴۴ آیات
۷۱
Nuh
نوح
۲۸ آیات
۷۲
Al-Jinn
الجن
۲۸ آیات
۷۳
Al-Muzzammil
المزمل
۲۰ آیات
۷۴
Al-Muddaththir
المدثر
۵۶ آیات
۷۵
Al-Qiyamah
القيامة
۴۰ آیات
۷۶
Al-Insan
الانسان
۳۱ آیات
۷۷
Al-Mursalat
المرسلات
۵۰ آیات
۷۸
An-Naba
النبإ
۴۰ آیات
۷۹
An-Nazi'at
النازعات
۴۶ آیات
۸۰
'Abasa
عبس
۴۲ آیات
۸۱
At-Takwir
التكوير
۲۹ آیات
۸۲
Al-Infitar
الإنفطار
۱۹ آیات
۸۳
Al-Mutaffifin
المطففين
۳۶ آیات
۸۴
Al-Inshiqaq
الإنشقاق
۲۵ آیات
۸۵
Al-Buruj
البروج
۲۲ آیات
۸۶
At-Tariq
الطارق
۱۷ آیات
۸۷
Al-A'la
الأعلى
۱۹ آیات
۸۸
Al-Ghashiyah
الغاشية
۲۶ آیات
۸۹
Al-Fajr
الفجر
۳۰ آیات
۹۰
Al-Balad
البلد
۲۰ آیات
۹۱
Ash-Shams
الشمس
۱۵ آیات
۹۲
Al-Layl
الليل
۲۱ آیات
۹۳
Ad-Duhaa
الضحى
۱۱ آیات
۹۴
Ash-Sharh
الشرح
۸ آیات
۹۵
At-Tin
التين
۸ آیات
۹۶
Al-'Alaq
العلق
۱۹ آیات
۹۷
Al-Qadr
القدر
۵ آیات
۹۸
Al-Bayyinah
البينة
۸ آیات
۹۹
Az-Zalzalah
الزلزلة
۸ آیات
۱۰۰
Al-'Adiyat
العاديات
۱۱ آیات
۱۰۱
Al-Qari'ah
القارعة
۱۱ آیات
۱۰۲
At-Takathur
التكاثر
۸ آیات
۱۰۳
Al-'Asr
العصر
۳ آیات
۱۰۴
Al-Humazah
الهمزة
۹ آیات
۱۰۵
Al-Fil
الفيل
۵ آیات
۱۰۶
Quraysh
قريش
۴ آیات
۱۰۷
Al-Ma'un
الماعون
۷ آیات
۱۰۸
Al-Kawthar
الكوثر
۳ آیات
۱۰۹
Al-Kafirun
الكافرون
۶ آیات
۱۱۰
An-Nasr
النصر
۳ آیات
۱۱۱
Al-Masad
المسد
۵ آیات
۱۱۲
Al-Ikhlas
الإخلاص
۴ آیات
۱۱۳
Al-Falaq
الفلق
۵ آیات
۱۱۴
An-Nas
الناس
۶ آیات