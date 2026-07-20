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036

۳۶. سوره Ya-Sin

يس

سوره Ya-Sin را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.

به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۳۶
يس ١
يسٓ ١
١
یس (یا. سین)
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