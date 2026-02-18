وارد شوید
Muhammad

.47

Muhammad

047

به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۴۷
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١

١

کسانی‌که کافر شدند و (مردم را) از راه الله بازداشتند، (الله) اعمال آنان را نابود کرد.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها
