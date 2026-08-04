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106
۱۰۶. سوره Quraysh
قريش
سوره Quraysh را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.
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اطلاعات
ترجمه
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۰۶
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِإِيلَٰفِ
قُرَيۡشٍ
١
برای (شکر) الفت و انس قریش.
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۲:۱۰۶
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ٢
إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٢
إِۦلَٰفِهِمۡ
رِحۡلَةَ
ٱلشِّتَآءِ
وَٱلصَّيۡفِ
٢
(همان) الفت آنها در سفرهای (تجاری) زمستانی (به یمن) و تابستانی (به شام).
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۳:۱۰۶
فليعبدوا رب هاذا البيت ٣
فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٣
فَلۡيَعۡبُدُواْ
رَبَّ
هَٰذَا
ٱلۡبَيۡتِ
٣
پس باید پروردگار این خانۀ (کعبه) را پرستش کنند.
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۴:۱۰۶
الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ٤
ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ٤
ٱلَّذِيٓ
أَطۡعَمَهُم
مِّن
جُوعٖ
وَءَامَنَهُم
مِّنۡ
خَوۡفِۭ
٤
همان (پروردگاری) که آنها را از گرسنگی (نجات و) طعام داد، و از ترس و خوف اِیمن شان داشت.
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۱:۱۰۶
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِإِيلَٰفِ
قُرَيۡشٍ
١
برای (شکر) الفت و انس قریش.
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