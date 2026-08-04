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۱۰۶. سوره Quraysh

قريش

سوره Quraysh را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.

اطلاعات
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۰۶
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
١
برای (شکر) الفت و انس قریش.
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