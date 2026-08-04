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105
۱۰۵. سوره Al-Fil
الفيل
سوره Al-Fil را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.
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ترجمه
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۰۵
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
أَلَمۡ
تَرَ
كَيۡفَ
فَعَلَ
رَبُّكَ
بِأَصۡحَٰبِ
ٱلۡفِيلِ
١
(ای پیامبر) آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟!.
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۲:۱۰۵
الم يجعل كيدهم في تضليل ٢
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍۢ ٢
أَلَمۡ
يَجۡعَلۡ
كَيۡدَهُمۡ
فِي
تَضۡلِيلٖ
٢
آیا (حیله و) نقشۀ آنها را در تباهی قرار نداد؟!
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۳:۱۰۵
وارسل عليهم طيرا ابابيل ٣
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣
وَأَرۡسَلَ
عَلَيۡهِمۡ
طَيۡرًا
أَبَابِيلَ
٣
و پرندگانی گروه گروه بر (سر) آنها فرستاد.
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۴:۱۰۵
ترميهم بحجارة من سجيل ٤
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍۢ مِّن سِجِّيلٍۢ ٤
تَرۡمِيهِم
بِحِجَارَةٖ
مِّن
سِجِّيلٖ
٤
(که) با سنگهای (بسیار کوچکی) از سنگ گِل (که در منقار و چنگال داشتند) به سوی آنها میانداختند (و آنها را سنگباران میکردند).
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۵:۱۰۵
فجعلهم كعصف ماكول ٥
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍۢ مَّأْكُولٍۭ ٥
فَجَعَلَهُمۡ
كَعَصۡفٖ
مَّأۡكُولِۭ
٥
پس آنها را همچون کاه جویده شده قرار داد.
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۱:۱۰۵
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
أَلَمۡ
تَرَ
كَيۡفَ
فَعَلَ
رَبُّكَ
بِأَصۡحَٰبِ
ٱلۡفِيلِ
١
(ای پیامبر) آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟!.
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