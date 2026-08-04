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۱۰۵. سوره Al-Fil

الفيل

سوره Al-Fil را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.

اطلاعات
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۰۵
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
١
(ای پیامبر) آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟!.
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