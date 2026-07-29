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۱۱۱. سوره Al-Masad

المسد

سوره Al-Masad را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.

به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۱۱
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
١
بریده باد هر دو دست ابو لهب و هلاک باد!
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