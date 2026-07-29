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111
۱۱۱. سوره Al-Masad
المسد
سوره Al-Masad را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.
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اطلاعات
ترجمه
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۱۱
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتۡ
يَدَآ
أَبِي
لَهَبٖ
وَتَبَّ
١
بریده باد هر دو دست ابو لهب و هلاک باد!
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۲:۱۱۱
ما اغنى عنه ماله وما كسب ٢
مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢
مَآ
أَغۡنَىٰ
عَنۡهُ
مَالُهُۥ
وَمَا
كَسَبَ
٢
مال و ثروتش و آنچه را به دست آورده بود به او سودی نبخشید.
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۳:۱۱۱
سيصلى نارا ذات لهب ٣
سَيَصْلَىٰ نَارًۭا ذَاتَ لَهَبٍۢ ٣
سَيَصۡلَىٰ
نَارٗا
ذَاتَ
لَهَبٖ
٣
بزودی به آتش شعلهور در خواهد آمد.
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۴:۱۱۱
وامراته حمالة الحطب ٤
وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٤
وَٱمۡرَأَتُهُۥ
حَمَّالَةَ
ٱلۡحَطَبِ
٤
و (نیز) همسرش (ام جمیل، آن) هیزمکش (وارد آتش میشود).
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۵:۱۱۱
في جيدها حبل من مسد ٥
فِى جِيدِهَا حَبْلٌۭ مِّن مَّسَدٍۭ ٥
فِي
جِيدِهَا
حَبۡلٞ
مِّن
مَّسَدِۭ
٥
در گردنش طنابی از لیف خرماست.
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۱:۱۱۱
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتۡ
يَدَآ
أَبِي
لَهَبٖ
وَتَبَّ
١
بریده باد هر دو دست ابو لهب و هلاک باد!
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