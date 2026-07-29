وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
114

۱۱۴. سوره An-Nas

الناس

سوره An-Nas را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.

به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۱۴
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
١
(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار مردم پناه می‌برم،
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها