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114
۱۱۴. سوره An-Nas
الناس
سوره An-Nas را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.
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اطلاعات
ترجمه
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۱۴
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلنَّاسِ
١
(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار مردم پناه میبرم،
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۲:۱۱۴
ملك الناس ٢
مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢
مَلِكِ
ٱلنَّاسِ
٢
فرمانروای مردم،
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۳:۱۱۴
الاه الناس ٣
إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ٣
إِلَٰهِ
ٱلنَّاسِ
٣
(إله و) معبود مردم،
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۴:۱۱۴
من شر الوسواس الخناس ٤
مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٤
مِن
شَرِّ
ٱلۡوَسۡوَاسِ
ٱلۡخَنَّاسِ
٤
از شر (شیطان) وسوسهگر باز پس رونده (به هنگام ذکر الله).
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۵:۱۱۴
الذي يوسوس في صدور الناس ٥
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥
ٱلَّذِي
يُوَسۡوِسُ
فِي
صُدُورِ
ٱلنَّاسِ
٥
همان که در دلهای مردم وسوسه میکند.
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۶:۱۱۴
من الجنة والناس ٦
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦
مِنَ
ٱلۡجِنَّةِ
وَٱلنَّاسِ
٦
از جنیان (باشد) و (یا از) آدمیان».
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۱:۱۱۴
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلنَّاسِ
١
(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار مردم پناه میبرم،
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