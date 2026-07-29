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۱۱۰. سوره An-Nasr

النصر

سوره An-Nasr را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.

به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۱۰
اذا جاء نصر الله والفتح ١
إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١
١
(ای پیامبر) هنگامی‌که یاری الله و پیروزی فرا رسد.
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