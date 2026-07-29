وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
113

۱۱۳. سوره Al-Falaq

الفلق

سوره Al-Falaq را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.

به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۱۳
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
١
(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار سپیده دم پناه می‌برم،
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها