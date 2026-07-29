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113
۱۱۳. سوره Al-Falaq
الفلق
سوره Al-Falaq را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.
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اطلاعات
ترجمه
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۱۳
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلۡفَلَقِ
١
(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار سپیده دم پناه میبرم،
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۲:۱۱۳
من شر ما خلق ٢
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢
مِن
شَرِّ
مَا
خَلَقَ
٢
از شر تمام آنچه آفریده است،
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۳:۱۱۳
ومن شر غاسق اذا وقب ٣
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣
وَمِن
شَرِّ
غَاسِقٍ
إِذَا
وَقَبَ
٣
و از شر تاریکی شب، آنگاه که همه جا را فرا گیرد.
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۴:۱۱۳
ومن شر النفاثات في العقد ٤
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ٤
وَمِن
شَرِّ
ٱلنَّفَّٰثَٰتِ
فِي
ٱلۡعُقَدِ
٤
و از شر (زنان جادوگر) که با افسون در گرهها میدمند.
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۵:۱۱۳
ومن شر حاسد اذا حسد ٥
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥
وَمِن
شَرِّ
حَاسِدٍ
إِذَا
حَسَدَ
٥
و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد».
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۱:۱۱۳
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلۡ
أَعُوذُ
بِرَبِّ
ٱلۡفَلَقِ
١
(ای پیامبر) بگو: «به پروردگار سپیده دم پناه میبرم،
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