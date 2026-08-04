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107
۱۰۷. سوره Al-Ma'un
الماعون
سوره Al-Ma'un را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.
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اطلاعات
ترجمه
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۰۷
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
أَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
يُكَذِّبُ
بِٱلدِّينِ
١
(ای پیامبر) آیا کسیکه روز جزا را تکذیب میکند دیدهای؟!
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۲:۱۰۷
فذالك الذي يدع اليتيم ٢
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ٢
فَذَٰلِكَ
ٱلَّذِي
يَدُعُّ
ٱلۡيَتِيمَ
٢
پس او (همان) کسیکه یتیم را (با خشونت از خود) میراند.
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۳:۱۰۷
ولا يحض على طعام المسكين ٣
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣
وَلَا
يَحُضُّ
عَلَىٰ
طَعَامِ
ٱلۡمِسۡكِينِ
٣
و (دیگران را) به اطعام بینوا (و مسکین) ترغیب و تشویق نمیکند.
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۴:۱۰۷
فويل للمصلين ٤
فَوَيْلٌۭ لِّلْمُصَلِّينَ ٤
فَوَيۡلٞ
لِّلۡمُصَلِّينَ
٤
پس وای بر نماز گزاران.
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۵:۱۰۷
الذين هم عن صلاتهم ساهون ٥
ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥
ٱلَّذِينَ
هُمۡ
عَن
صَلَاتِهِمۡ
سَاهُونَ
٥
همان کسانیکه از نمازشان غافلند.
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۶:۱۰۷
الذين هم يراءون ٦
ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ٦
ٱلَّذِينَ
هُمۡ
يُرَآءُونَ
٦
کسانیکه خودنمایی میکنند.
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۷:۱۰۷
ويمنعون الماعون ٧
وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧
وَيَمۡنَعُونَ
ٱلۡمَاعُونَ
٧
و (از پرداخت زکات و) عاریت دادن وسایل ضروری زندگی دریغ میورزند.
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۱:۱۰۷
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
أَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
يُكَذِّبُ
بِٱلدِّينِ
١
(ای پیامبر) آیا کسیکه روز جزا را تکذیب میکند دیدهای؟!
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