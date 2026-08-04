وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
107

۱۰۷. سوره Al-Ma'un

الماعون

سوره Al-Ma'un را بخوانید و گوش دهید به همراه ترجمه، تفسیر، تلاوت صوتی، معنی کلمه به کلمه و آوانگاری.

اطلاعات
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۱۰۷
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
١
(ای پیامبر) آیا کسی‌که روز جزا را تکذیب می‌کند دیده‌ای؟!
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها