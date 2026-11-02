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Liste des Surahs
Surah
Juz
Ordre de révélation
Trier par:
Croissant
1
Al-Fatiha
L'ouverture
7 Ayahs
2
Al-Baqarah
La vache
286 Ayahs
3
Ali-'Imran
La famille de 'imran
200 Ayahs
4
An-Nisa'
Les femmes
176 Ayahs
5
Al-Ma'idah
La table servie
120 Ayahs
6
Al-An'am
Les bestiaux
165 Ayahs
7
Al-A'raf
Al-A'raf
206 Ayahs
8
Al-Anfal
Le butin
75 Ayahs
9
At-Tawbah
Le repentir
129 Ayahs
10
Yunus
Jonas
109 Ayahs
11
Hud
Hud
123 Ayahs
12
Yusuf
Joseph
111 Ayahs
13
Ar-Ra'd
Le tonnerre
43 Ayahs
14
Ibrahim
Abraham
52 Ayahs
15
Al-Hijr
Al-Hijr
99 Ayahs
16
An-Nahl
Les abeilles
128 Ayahs
17
Al-Isra'
Le voyage nocturne
111 Ayahs
18
Al-Kahf
La caverne
110 Ayahs
19
Maryam
Marie
98 Ayahs
20
Ta-Ha
Ta-Ha
135 Ayahs
21
Al-Anbiya'
Les prophètes
112 Ayahs
22
Al-Hajj
Le pèlerinage
78 Ayahs
23
Al-Mu'minune
Les croyants
118 Ayahs
24
An-Nur
La lumière
64 Ayahs
25
Al-Furqane
Le discernement
77 Ayahs
26
Ach-Chu'ara'
Les poètes
227 Ayahs
27
An-Naml
Les fourmis
93 Ayahs
28
Al-Qasas
Le récit
88 Ayahs
29
Al-'Ankabut
L'araignée
69 Ayahs
30
Ar-Rum
Les romains
60 Ayahs
31
Luqman
Luqman
34 Ayahs
32
As-Sajda
La prosternation
30 Ayahs
33
Al-Ahzab
Les coalisés
73 Ayahs
34
Saba'
Saba'
54 Ayahs
35
Fatir
Le Créateur
45 Ayahs
36
Ya-Sin
Ya-Sin
83 Ayahs
37
As-Saffat
Les rangés
182 Ayahs
38
Sad
Sad
88 Ayahs
39
Az-Zumar
Les groupes
75 Ayahs
40
Ghafir
Le Pardonneur
85 Ayahs
41
Fussilat
Les versets explicites
54 Ayahs
42
Ach-Chura
La concertation
53 Ayahs
43
Az-Zuhruf
L'ornement
89 Ayahs
44
Ad-Duhan
La fumée
59 Ayahs
45
Al-Jatiya
L'agenouillée
37 Ayahs
46
Al-Ahqaf
Al-Ahqaf
35 Ayahs
47
Muhammed
Mouhammed
38 Ayahs
48
Al-Fath
La victoire éclatante
29 Ayahs
49
Al-Hujurat
Les appartements
18 Ayahs
50
Qaf
Qaf
45 Ayahs
51
Ad-Dariyat
Qui éparpillent
60 Ayahs
52
At-Tur
Le mont At-Tour
49 Ayahs
53
An-Najm
L'étoile
62 Ayahs
54
Al-Qamar
La lune
55 Ayahs
55
Ar-Rahman
Le Tout Miséricordieux
78 Ayahs
56
Al-Waqi'a
L'inévitable
96 Ayahs
57
Al-Hadid
Le fer
29 Ayahs
58
Al-Mujadalah
La discussion
22 Ayahs
59
Al-Hachr
L'exode
24 Ayahs
60
Al-Mumtahanah
L'éprouvée
13 Ayahs
61
As-Saff
Le rang
14 Ayahs
62
Al-Jumu'a
Le vendredi
11 Ayahs
63
Al-Munafiqun
Les hypocrites
11 Ayahs
64
At-Tagabun
La grande perte
18 Ayahs
65
At-Talaq
Le divorce
12 Ayahs
66
At-Tahrim
L'interdiction
12 Ayahs
67
Al-Mulk
La royauté
30 Ayahs
68
Al-Qalam
La plume
52 Ayahs
69
Al-Haqqah
L'inéluctable
52 Ayahs
70
Al-Ma'arij
Les voies d'ascension
44 Ayahs
71
Nuh
Noé
28 Ayahs
72
Al-Jinn
Les djinns
28 Ayahs
73
Al-Muzzammil
L'enveloppé
20 Ayahs
74
Al-Muddattir
Celui qui se couvre
56 Ayahs
75
Al-Qiyamah
La résurrection
40 Ayahs
76
Al-Insan
L'homme
31 Ayahs
77
Al-Mursalate
Les envoyés
50 Ayahs
78
An-Naba'
La nouvelle
40 Ayahs
79
An-Nazi'ate
Ceux qui arrachent
46 Ayahs
80
'Abasa
Il s'est renfrogné
42 Ayahs
81
At-Takwir
L'obscurcissement
29 Ayahs
82
Al-Infitar
La rupture
19 Ayahs
83
Al-Mutaffifune
Les fraudeurs
36 Ayahs
84
Al-Inchiqaq
La déchirure
25 Ayahs
85
Al-Buruj
Les constellations
22 Ayahs
86
At-Tariq
L'astre nocturne
17 Ayahs
87
Al-A'la
Le Très-Haut
19 Ayahs
88
Al-Gachiyah
L'enveloppante
26 Ayahs
89
Al-Fajr
L'aube
30 Ayahs
90
Al-Balad
La cité
20 Ayahs
91
Ach-Chams
Le soleil
15 Ayahs
92
Al-Layl
La nuit
21 Ayahs
93
Ad-Duha
Le jour montant
11 Ayahs
94
Ach-Charh
L'ouverture
8 Ayahs
95
At-Tin
Les figues
8 Ayahs
96
Al-'Alaq
L'adhérence
19 Ayahs
97
Al-Qadr
La destinée
5 Ayahs
98
Al-Bayyinah
La preuve
8 Ayahs
99
Az-Zalzalah
Le séisme
8 Ayahs
100
Al-'Adiyate
Les coursiers
11 Ayahs
101
Al-Qari'ah
Le fracas
11 Ayahs
102
At-Takatur
La course aux richesses
8 Ayahs
103
Al-'Asr
Le temps
3 Ayahs
104
Al-Humazah
Les calomniateurs
9 Ayahs
105
Al-Fil
L'éléphant
5 Ayahs
106
Quraych
Les Quraysh
4 Ayahs
107
Al-Ma'un
L'entraide
7 Ayahs
108
Al-Kawtar
L'abondance
3 Ayahs
109
Al-Kafirune
Les mécréants
6 Ayahs
110
An-Nasr
Le secours
3 Ayahs
111
Al-Masad
Les fibres
5 Ayahs
112
Al-Ihlas
La sincérité
4 Ayahs
113
Al-Falaq
L'aube naissante
5 Ayahs
114
An-Nas
Les humains
6 Ayahs