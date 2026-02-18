Se connecter
Muhammed
.47
info
Mouhammed
047
Au nom d'Allah, le Plus Miséricordieux, le Plus Miséricordieux
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
وَصَدُّواْ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
أَضَلَّ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
١
Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d’Allah, Il a rendu leurs œuvres vaines.
