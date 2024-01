Aide au développement

Rejoignez la communauté QDC de constructeurs et de technologues musulmans. Inscrivez-vous sur Quran.com Discord pour participer et collaborer avec la principale technologie islamique de construction de communauté. Rejoindre la communauté

Asalamu Alykom, Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intérêt à nous aider à développer Quran.com et ses projets. Nous sommes ravis de travailler avec vous !

Nous sommes une équipe de développeurs, de designers, de chefs de produits et de penseurs travaillant bénévolement sur Quran.com. Alhamdulilah, nous avons eu la chance de travailler pour de grandes entreprises dans la Silicon Valley, à Toronto et aux Émirats arabes unis - et nous pensons que c'est le moins que nous puissions faire pour aider notre Ummah à progresser dans l'apprentissage et l'étude de leur religion. Travailler sur Quran.com est très gratifiant et qu'Allah nous récompense tous (et vous récompense) pour nos efforts.

Nous avons un certain nombre de projets tous hébergés sur Github. Vous pouvez les trouver tous ici . Mais pour les décrire :

Typiquement, nous utilisons projets Github comme source pour ce sur quoi travailler ensuite, ce qui va arriver et quels bogues existent qui doivent être résolus. Par exemple cette URL contient une liste de bogues, des choses pour lesquelles nous avons besoin d'aide et des fonctionnalités à venir.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez contacter les responsables, écrivez simplement un problème ! Nous vous répondrons dans les plus brefs délais, inch Allah.

Merci d'avoir lu! Au plaisir de vous voir commiter du code !

- L'équipe Coran.com