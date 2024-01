Présentation du parcours de croissance du Coran

Trouvez-vous difficile de maintenir la cohérence avec vos objectifs de lecture du Coran ?



Quran Growth Journey est une fonctionnalité dynamique développée pour vous aider à rester cohérent dans votre parcours avec le Coran. Que vous visiez à lire 10 minutes par jour, à terminer un Juz en un mois ou à terminer tout le Coran en un an, etc., Quran.com peut désormais vous aider à définir un objectif personnalisé et à suivre vos séquences de lecture quotidiennes, tout en ajuster au fur et à mesure que vous progressez. Son utilisation est entièrement gratuite et nous espérons qu'elle vous aidera à rester motivé pour atteindre votre objectif !