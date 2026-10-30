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সূরা তালিকা
সূরা
জুজ
উদ্ঘাটন আদেশ
ক্রমানুসার:
আরোহী
১
Al-Fatihah
সূচনা
৭ আয়াত
২
Al-Baqarah
বকনা-বাছুর
২৮৬ আয়াত
৩
Ali 'Imran
ইমরানের পরিবার
২০০ আয়াত
৪
An-Nisa
নারী
১৭৬ আয়াত
৫
Al-Ma'idah
খাদ্য পরিবেশিত টেবিল
১২০ আয়াত
৬
Al-An'am
গৃহপালিত পশু
১৬৫ আয়াত
৭
Al-A'raf
উচু স্থান
২০৬ আয়াত
৮
Al-Anfal
যুদ্ধ-লব্ধ ধনসম্পদ
৭৫ আয়াত
৯
At-Tawbah
অনুশোচনা
১২৯ আয়াত
১০
Yunus
নবী ইউনুস
১০৯ আয়াত
১১
Hud
নবী হুদ
১২৩ আয়াত
১২
Yusuf
নবী ইউসুফ
১১১ আয়াত
১৩
Ar-Ra'd
বজ্রপাত
৪৩ আয়াত
১৪
Ibrahim
নবী ইবরাহীম
৫২ আয়াত
১৫
Al-Hijr
পাথুরে পাহাড়
৯৯ আয়াত
১৬
An-Nahl
মৌমাছি
১২৮ আয়াত
১৭
Al-Isra
ইহুদি জাতি
১১১ আয়াত
১৮
Al-Kahf
গুহা
১১০ আয়াত
১৯
Maryam
মারইয়াম (ঈসা নবীর মা)
৯৮ আয়াত
২০
Taha
ত়া হা
১৩৫ আয়াত
২১
Al-Anbiya
নবীগণ
১১২ আয়াত
২২
Al-Hajj
হ়াজ্জ
৭৮ আয়াত
২৩
Al-Mu'minun
বিশ্বাসী
১১৮ আয়াত
২৪
An-Nur
আলো
৬৪ আয়াত
২৫
Al-Furqan
মানদণ্ড
৭৭ আয়াত
২৬
Ash-Shu'ara
কবি
২২৭ আয়াত
২৭
An-Naml
পিঁপড়া
৯৩ আয়াত
২৮
Al-Qasas
কাহিনি
৮৮ আয়াত
২৯
Al-'Ankabut
মাকড়শা
৬৯ আয়াত
৩০
Ar-Rum
রোমান জাতি
৬০ আয়াত
৩১
Luqman
এক জ্ঞানী ব্যাক্তি
৩৪ আয়াত
৩২
As-Sajdah
সিজদা
৩০ আয়াত
৩৩
Al-Ahzab
জোট
৭৩ আয়াত
৩৪
Saba
রানী সাবা/শেবা
৫৪ আয়াত
৩৫
Fatir
আদি স্রষ্টা
৪৫ আয়াত
৩৬
Ya-Sin
ইয়াসীন
৮৩ আয়াত
৩৭
As-Saffat
সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো
১৮২ আয়াত
৩৮
Sad
আরবি বর্ণ সাদ
৮৮ আয়াত
৩৯
Az-Zumar
দলবদ্ধ জনতা
৭৫ আয়াত
৪০
Ghafir
ক্ষমাকারী
৮৫ আয়াত
৪১
Fussilat
সুস্পষ্ট বিবরণ
৫৪ আয়াত
৪২
Ash-Shuraa
পরামর্শ
৫৩ আয়াত
৪৩
Az-Zukhruf
সোনাদানা
৮৯ আয়াত
৪৪
Ad-Dukhan
ধোঁয়া
৫৯ আয়াত
৪৫
Al-Jathiyah
নতজানু
৩৭ আয়াত
৪৬
Al-Ahqaf
বালুর পাহাড়
৩৫ আয়াত
৪৭
Muhammad
নবী মুহাম্মদ
৩৮ আয়াত
৪৮
Al-Fath
বিজয়
২৯ আয়াত
৪৯
Al-Hujurat
আবাস
১৮ আয়াত
৫০
Qaf
কাফ
৪৫ আয়াত
৫১
Adh-Dhariyat
বিক্ষেপকারী বাতাস
৬০ আয়াত
৫২
At-Tur
পাহাড়
৪৯ আয়াত
৫৩
An-Najm
তারা
৬২ আয়াত
৫৪
Al-Qamar
চাঁদ
৫৫ আয়াত
৫৫
Ar-Rahman
পরম করুণাময়
৭৮ আয়াত
৫৬
Al-Waqi'ah
নিশ্চিত ঘটনা
৯৬ আয়াত
৫৭
Al-Hadid
লোহা
২৯ আয়াত
৫৮
Al-Mujadila
অনুযোগকারিণী
২২ আয়াত
৫৯
Al-Hashr
সমাবেশ
২৪ আয়াত
৬০
Al-Mumtahanah
নারী, যাকে পরীক্ষা করা হবে
১৩ আয়াত
৬১
As-Saf
সারিবদ্ধ সৈন্যদল
১৪ আয়াত
৬২
Al-Jumu'ah
সম্মেলন/শুক্রবার
১১ আয়াত
৬৩
Al-Munafiqun
ভণ্ড বিশ্বাসী
১১ আয়াত
৬৪
At-Taghabun
মোহ অপসারণ
১৮ আয়াত
৬৫
At-Talaq
তালাক
১২ আয়াত
৬৬
At-Tahrim
নিষিদ্ধকরণ
১২ আয়াত
৬৭
Al-Mulk
সার্বভৌম কর্তৃত্ব
৩০ আয়াত
৬৮
Al-Qalam
কলম
৫২ আয়াত
৬৯
Al-Haqqah
নিশ্চিত সত্য
৫২ আয়াত
৭০
Al-Ma'arij
উন্নয়নের সোপান
৪৪ আয়াত
৭১
Nuh
নবী নূহ
২৮ আয়াত
৭২
Al-Jinn
জিন সম্প্রদায়
২৮ আয়াত
৭৩
Al-Muzzammil
বস্ত্রাচ্ছাদনকারী
২০ আয়াত
৭৪
Al-Muddaththir
পোশাক পরিহিত
৫৬ আয়াত
৭৫
Al-Qiyamah
পুনরুত্থান
৪০ আয়াত
৭৬
Al-Insan
মানবজাতি
৩১ আয়াত
৭৭
Al-Mursalat
প্রেরিত পুরুষ
৫০ আয়াত
৭৮
An-Naba
মহাসংবাদ
৪০ আয়াত
৭৯
An-Nazi'at
প্রচেষ্টাকারী
৪৬ আয়াত
৮০
'Abasa
সে ভ্রু কুঁচকালো
৪২ আয়াত
৮১
At-Takwir
অন্ধকারাচ্ছন্ন
২৯ আয়াত
৮২
Al-Infitar
বিদীর্ণ করা
১৯ আয়াত
৮৩
Al-Mutaffifin
প্রতারণা করা
৩৬ আয়াত
৮৪
Al-Inshiqaq
খণ্ড-বিখণ্ডকরণ
২৫ আয়াত
৮৫
Al-Buruj
নক্ষত্রপুঞ্জ
২২ আয়াত
৮৬
At-Tariq
রাতের আগন্তুক
১৭ আয়াত
৮৭
Al-A'la
সর্বোন্নত
১৯ আয়াত
৮৮
Al-Ghashiyah
বিহ্বলকর ঘটনা
২৬ আয়াত
৮৯
Al-Fajr
ভোরবেলা
৩০ আয়াত
৯০
Al-Balad
নগর
২০ আয়াত
৯১
Ash-Shams
সূর্য
১৫ আয়াত
৯২
Al-Layl
রাত
২১ আয়াত
৯৩
Ad-Duhaa
পূর্বাহ্নের সুর্যকিরণ
১১ আয়াত
৯৪
Ash-Sharh
বক্ষ প্রশস্তকরণ
৮ আয়াত
৯৫
At-Tin
ডুমুর
৮ আয়াত
৯৬
Al-'Alaq
রক্তপিণ্ড
১৯ আয়াত
৯৭
Al-Qadr
মহিমান্বিত
৫ আয়াত
৯৮
Al-Bayyinah
প্রমাণ
৮ আয়াত
৯৯
Az-Zalzalah
ভূমিকম্প
৮ আয়াত
১০০
Al-'Adiyat
অভিযানকারী
১১ আয়াত
১০১
Al-Qari'ah
মহাসংকট
১১ আয়াত
১০২
At-Takathur
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা
৮ আয়াত
১০৩
Al-'Asr
সময়
৩ আয়াত
১০৪
Al-Humazah
পরনিন্দাকারী
৯ আয়াত
১০৫
Al-Fil
হাতি
৫ আয়াত
১০৬
Quraysh
কুরাইশ গোত্র
৪ আয়াত
১০৭
Al-Ma'un
সাহায্য সহায়তা
৭ আয়াত
১০৮
Al-Kawthar
কাউসার/প্রাচুর্য
৩ আয়াত
১০৯
Al-Kafirun
অবিশ্বাসী
৬ আয়াত
১১০
An-Nasr
সাহায্য
৩ আয়াত
১১১
Al-Masad
খেজুরের পাকানো (রশি)
৫ আয়াত
১১২
Al-Ikhlas
আন্তরিকতা
৪ আয়াত
১১৩
Al-Falaq
নিশিভোর
৫ আয়াত
১১৪
An-Nas
মানুষ জাতি
৬ আয়াত