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112

১১২. সূরা Al-Ikhlas

আন্তরিকতা

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Ikhlas অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১১২:১
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
۟ۚ
বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়,
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