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112
১১২. সূরা Al-Ikhlas
আন্তরিকতা
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Ikhlas অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১১২:১
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
قُلْ
هُوَ
اللّٰهُ
اَحَدٌ
۟ۚ
বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়,
তাফসির
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১১২:২
الله الصمد ٢
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢
اَللّٰهُ
الصَّمَدُ
۟ۚ
আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী,
তাফসির
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১১২:৩
لم يلد ولم يولد ٣
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣
لَمْ
یَلِدْ ۙ۬
وَلَمْ
یُوْلَدْ
۟ۙ
তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।
তাফসির
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১১২:৪
ولم يكن له كفوا احد ٤
وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ٤
وَلَمْ
یَكُنْ
لَّهٗ
كُفُوًا
اَحَدٌ
۟۠
তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।
তাফসির
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১১২:১
قل هو الله احد ١
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١
قُلْ
هُوَ
اللّٰهُ
اَحَدٌ
۟ۚ
বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়,
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন