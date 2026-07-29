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109
১০৯. সূরা Al-Kafirun
অবিশ্বাসী
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Kafirun অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১০৯:১
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
قُلْ
یٰۤاَیُّهَا
الْكٰفِرُوْنَ
۟ۙ
বল, ‘হে কাফিররা!’
তাফসির
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১০৯:২
لا اعبد ما تعبدون ٢
لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢
لَاۤ
اَعْبُدُ
مَا
تَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
তোমরা যার ‘ইবাদাত কর, আমি তার ‘ইবাদাত করি না,
তাফসির
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১০৯:৩
ولا انتم عابدون ما اعبد ٣
وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٣
وَلَاۤ
اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ
مَاۤ
اَعْبُدُ
۟ۚ
আর আমি যার ‘ইবাদাত করি তোমরা তার ‘ইবাদাতকারী নও,
তাফসির
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১০৯:৪
ولا انا عابد ما عبدتم ٤
وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌۭ مَّا عَبَدتُّمْ ٤
وَلَاۤ
اَنَا
عَابِدٌ
مَّا
عَبَدْتُّمْ
۟ۙ
আর আমি তার ‘ইবাদাতকারী নই তোমরা যার ‘ইবাদাত করে থাক,
তাফসির
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১০৯:৫
ولا انتم عابدون ما اعبد ٥
وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٥
وَلَاۤ
اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ
مَاۤ
اَعْبُدُ
۟ؕ
আর আমি যার ‘ইবাদাত করি তোমরা তার ‘ইবাদাতকারী নও,
তাফসির
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১০৯:৬
لكم دينكم ولي دين ٦
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ٦
لَكُمْ
دِیْنُكُمْ
وَلِیَ
دِیْنِ
۟۠
তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য (সে পথে চলার পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে) আর আমার জন্য আমার পথ (যে সত্য পথে চলার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ পথ ছেড়ে আমি অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে মোটেই প্রস্তুত নই)।
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১০৯:১
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
قُلْ
یٰۤاَیُّهَا
الْكٰفِرُوْنَ
۟ۙ
বল, ‘হে কাফিররা!’
তাফসির
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