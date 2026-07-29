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109

১০৯. সূরা Al-Kafirun

অবিশ্বাসী

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Kafirun অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১০৯:১
قل يا ايها الكافرون ١
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ١
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বল, ‘হে কাফিররা!’
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