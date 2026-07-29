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114
১১৪. সূরা An-Nas
মানুষ জাতি
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন An-Nas অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১১৪:১
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلْ
اَعُوْذُ
بِرَبِّ
النَّاسِ
۟ۙ
বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের,
তাফসির
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১১৪:২
ملك الناس ٢
مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢
مَلِكِ
النَّاسِ
۟ۙ
মানুষের অধিপতির,
তাফসির
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১১৪:৩
الاه الناس ٣
إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ٣
اِلٰهِ
النَّاسِ
۟ۙ
মানুষের প্রকৃত ইলাহর,
তাফসির
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১১৪:৪
من شر الوسواس الخناس ٤
مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٤
مِنْ
شَرِّ
الْوَسْوَاسِ ۙ۬
الْخَنَّاسِ
۟
যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে,
তাফসির
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১১৪:৫
الذي يوسوس في صدور الناس ٥
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥
الَّذِیْ
یُوَسْوِسُ
فِیْ
صُدُوْرِ
النَّاسِ
۟ۙ
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে
তাফসির
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১১৪:৬
من الجنة والناس ٦
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦
مِنَ
الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ
۟۠
(এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।
তাফসির
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১১৪:১
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
قُلْ
اَعُوْذُ
بِرَبِّ
النَّاسِ
۟ۙ
বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের,
তাফসির
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