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114

১১৪. সূরা An-Nas

মানুষ জাতি

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন An-Nas অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১১৪:১
قل اعوذ برب الناس ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١
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বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের,
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