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105
১০৫. সূরা Al-Fil
হাতি
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Fil অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১০৫:১
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
اَلَمْ
تَرَ
كَیْفَ
فَعَلَ
رَبُّكَ
بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ
۟ؕ
তুমি কি দেখনি (কা‘বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার প্রতিপালক কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন?
তাফসির
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১০৫:২
الم يجعل كيدهم في تضليل ٢
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍۢ ٢
اَلَمْ
یَجْعَلْ
كَیْدَهُمْ
فِیْ
تَضْلِیْلٍ
۟ۙ
তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?
তাফসির
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১০৫:৩
وارسل عليهم طيرا ابابيل ٣
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣
وَّاَرْسَلَ
عَلَیْهِمْ
طَیْرًا
اَبَابِیْلَ
۟ۙ
তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।
তাফসির
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১০৫:৪
ترميهم بحجارة من سجيل ٤
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍۢ مِّن سِجِّيلٍۢ ٤
تَرْمِیْهِمْ
بِحِجَارَةٍ
مِّنْ
سِجِّیْلٍ
۟
যারা তাদের উপর পাথরের কাঁকর নিক্ষেপ করেছিল।
তাফসির
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১০৫:৫
فجعلهم كعصف ماكول ٥
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍۢ مَّأْكُولٍۭ ٥
فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ
مَّاْكُوْلٍ
۟۠
অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত তৃণ-ভুষির মত।
তাফসির
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১০৫:১
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
اَلَمْ
تَرَ
كَیْفَ
فَعَلَ
رَبُّكَ
بِاَصْحٰبِ
الْفِیْلِ
۟ؕ
তুমি কি দেখনি (কা‘বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার প্রতিপালক কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন?
তাফসির
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