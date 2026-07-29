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113
১১৩. সূরা Al-Falaq
নিশিভোর
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Falaq অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১১৩:১
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلْ
اَعُوْذُ
بِرَبِّ
الْفَلَقِ
۟ۙ
বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর,
তাফসির
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১১৩:২
من شر ما خلق ٢
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢
مِنْ
شَرِّ
مَا
خَلَقَ
۟ۙ
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে,
তাফসির
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১১৩:৩
ومن شر غاسق اذا وقب ٣
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣
وَمِنْ
شَرِّ
غَاسِقٍ
اِذَا
وَقَبَ
۟ۙ
আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
তাফসির
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১১৩:৪
ومن شر النفاثات في العقد ٤
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ٤
وَمِنْ
شَرِّ
النَّفّٰثٰتِ
فِی
الْعُقَدِ
۟ۙ
এবং (জাদু করার উদ্দেশ্যে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে,
তাফসির
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১১৩:৫
ومن شر حاسد اذا حسد ٥
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥
وَمِنْ
شَرِّ
حَاسِدٍ
اِذَا
حَسَدَ
۟۠
এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।
তাফসির
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১১৩:১
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
قُلْ
اَعُوْذُ
بِرَبِّ
الْفَلَقِ
۟ۙ
বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর,
তাফসির
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