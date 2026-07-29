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113

১১৩. সূরা Al-Falaq

নিশিভোর

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Falaq অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১১৩:১
قل اعوذ برب الفلق ١
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١
۟ۙ
বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর,
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