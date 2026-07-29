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111
১১১. সূরা Al-Masad
খেজুরের পাকানো (রশি)
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Masad অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১১১:১
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتْ
یَدَاۤ
اَبِیْ
لَهَبٍ
وَّتَبَّ
۟ؕ
আবূ লাহাবের হাত দু‘টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে,
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১১১:২
ما اغنى عنه ماله وما كسب ٢
مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢
مَاۤ
اَغْنٰی
عَنْهُ
مَالُهٗ
وَمَا
كَسَبَ
۟ؕ
তার ধন-সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না,
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১১১:৩
سيصلى نارا ذات لهب ٣
سَيَصْلَىٰ نَارًۭا ذَاتَ لَهَبٍۢ ٣
سَیَصْلٰی
نَارًا
ذَاتَ
لَهَبٍ
۟ۚۖ
অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে,
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১১১:৪
وامراته حمالة الحطب ٤
وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٤
وَّامْرَاَتُهٗ ؕ
حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ
۟ۚ
আর তার স্ত্রীও- যে কাঠবহনকারিণী (যে কাঁটার সাহায্যে নবী-কে কষ্ট দিত এবং একজনের কথা অন্যজনকে ব’লে পারস্পরিক বিবাদের আগুন জ্বালাত)।
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১১১:৫
في جيدها حبل من مسد ٥
فِى جِيدِهَا حَبْلٌۭ مِّن مَّسَدٍۭ ٥
فِیْ
جِیْدِهَا
حَبْلٌ
مِّنْ
مَّسَدٍ
۟۠
আর (দুনিয়াতে তার বহনকৃত কাঠ-খড়ির পরিবর্তে জাহান্নামে) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।
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১১১:১
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
تَبَّتْ
یَدَاۤ
اَبِیْ
لَهَبٍ
وَّتَبَّ
۟ؕ
আবূ লাহাবের হাত দু‘টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে,
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