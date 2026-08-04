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107
১০৭. সূরা Al-Ma'un
সাহায্য সহায়তা
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Ma'un অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১০৭:১
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
اَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
یُكَذِّبُ
بِالدِّیْنِ
۟ؕ
তুমি কি তাকে দেখেছ, যে কর্মফল (দিবসকে) অস্বীকার করে?
তাফসির
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১০৭:২
فذالك الذي يدع اليتيم ٢
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ٢
فَذٰلِكَ
الَّذِیْ
یَدُعُّ
الْیَتِیْمَ
۟ۙ
সে তো সেই (লোক) যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়,
তাফসির
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১০৭:৩
ولا يحض على طعام المسكين ٣
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣
وَلَا
یَحُضُّ
عَلٰی
طَعَامِ
الْمِسْكِیْنِ
۟ؕ
এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহ দেয় না
তাফসির
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১০৭:৪
فويل للمصلين ٤
فَوَيْلٌۭ لِّلْمُصَلِّينَ ٤
فَوَیْلٌ
لِّلْمُصَلِّیْنَ
۟ۙ
অতএব দুর্ভোগ সে সব নামায আদায়কারীর
তাফসির
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১০৭:৫
الذين هم عن صلاتهم ساهون ٥
ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥
الَّذِیْنَ
هُمْ
عَنْ
صَلَاتِهِمْ
سَاهُوْنَ
۟ۙ
যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন,
তাফসির
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১০৭:৬
الذين هم يراءون ٦
ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ٦
الَّذِیْنَ
هُمْ
یُرَآءُوْنَ
۟ۙ
যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে,
তাফসির
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১০৭:৭
ويمنعون الماعون ٧
وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧
وَیَمْنَعُوْنَ
الْمَاعُوْنَ
۟۠
এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।
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১০৭:১
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
اَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
یُكَذِّبُ
بِالدِّیْنِ
۟ؕ
তুমি কি তাকে দেখেছ, যে কর্মফল (দিবসকে) অস্বীকার করে?
তাফসির
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