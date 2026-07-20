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036
৩৬. সূরা Ya-Sin
ইয়াসীন
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Ya-Sin অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৩৬:১
يس ١
يسٓ ١
یٰسٓ
۟ۚ
ইয়াসীন।
তাফসির
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৩৬:২
والقران الحكيم ٢
وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٢
وَالْقُرْاٰنِ
الْحَكِیْمِ
۟ۙ
শপথ হিকমতপূর্ণ কুরআনের।
তাফসির
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৩৬:৩
انك لمن المرسلين ٣
إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣
اِنَّكَ
لَمِنَ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ۙ
তুমি অবশ্যই রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।
তাফসির
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৩৬:৪
على صراط مستقيم ٤
عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٤
عَلٰی
صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ
۟ؕ
তুমি সরল সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত।
তাফসির
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৩৬:৫
تنزيل العزيز الرحيم ٥
تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٥
تَنْزِیْلَ
الْعَزِیْزِ
الرَّحِیْمِ
۟ۙ
(এ কুরআন) মহাপরাক্রমশালী পরম করুণাময় (আল্লাহ) হতে অবতীর্ণ।
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৩৬:৬
لتنذر قوما ما انذر اباوهم فهم غافلون ٦
لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـٰفِلُونَ ٦
لِتُنْذِرَ
قَوْمًا
مَّاۤ
اُنْذِرَ
اٰبَآؤُهُمْ
فَهُمْ
غٰفِلُوْنَ
۟
যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক সম্প্রদায়কে যাদের পিৃতপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, কাজেই তারা (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে) উদাসীন।
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৩৬:৭
لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يومنون ٧
لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧
لَقَدْ
حَقَّ
الْقَوْلُ
عَلٰۤی
اَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
(জেনে বুঝে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে) তাদের অধিকাংশের উপর (তাদের অন্তঃকরণে সীল লাগিয়ে দেয়ার) বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, কাজেই তারা ঈমান আনবে না।
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৩৬:৮
انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون ٨
إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ أَغْلَـٰلًۭا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٨
اِنَّا
جَعَلْنَا
فِیْۤ
اَعْنَاقِهِمْ
اَغْلٰلًا
فَهِیَ
اِلَی
الْاَذْقَانِ
فَهُمْ
مُّقْمَحُوْنَ
۟
আমি তাদের গলদেশে (তাদের জিদ ও অহমিকার) বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি আর তা থুতনি পর্যন্ত (গিয়ে ঠেকেছে), কাজেই তারা মাথা খাড়া করে রেখেছে।
তাফসির
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৩৬:১
يس ١
يسٓ ١
یٰسٓ
۟ۚ
ইয়াসীন।
তাফসির
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