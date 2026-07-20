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036

৩৬. সূরা Ya-Sin

ইয়াসীন

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Ya-Sin অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৩৬:১
يس ١
يسٓ ١
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ইয়াসীন।
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