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108

১০৮. সূরা Al-Kawthar

কাউসার/প্রাচুর্য

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Kawthar অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১০৮:১
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
۟ؕ
আমি তোমাকে (হাওযে) কাওসার দান করেছি।
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