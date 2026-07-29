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108
১০৮. সূরা Al-Kawthar
কাউসার/প্রাচুর্য
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Kawthar অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১০৮:১
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
اِنَّاۤ
اَعْطَیْنٰكَ
الْكَوْثَرَ
۟ؕ
আমি তোমাকে (হাওযে) কাওসার দান করেছি।
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১০৮:২
فصل لربك وانحر ٢
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ٢
فَصَلِّ
لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ
۟ؕ
কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর,
তাফসির
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১০৮:৩
ان شانيك هو الابتر ٣
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣
اِنَّ
شَانِئَكَ
هُوَ
الْاَبْتَرُ
۟۠
(তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন- নির্মূল।
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১০৮:১
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
اِنَّاۤ
اَعْطَیْنٰكَ
الْكَوْثَرَ
۟ؕ
আমি তোমাকে (হাওযে) কাওসার দান করেছি।
তাফসির
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