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106

১০৬. সূরা Quraysh

কুরাইশ গোত্র

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Quraysh অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১০৬:১
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
۟ۙ
কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে,
তাফসির
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