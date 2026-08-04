প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
106
১০৬. সূরা Quraysh
কুরাইশ গোত্র
সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Quraysh অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ।
শুনুন
তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
১০৬:১
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِاِیْلٰفِ
قُرَیْشٍ
۟ۙ
কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে,
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
১০৬:২
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ٢
إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٢
اٖلٰفِهِمْ
رِحْلَةَ
الشِّتَآءِ
وَالصَّیْفِ
۟ۚ
(অর্থাৎ) শীত ও গ্রীষ্মে তাদের বিদেশ সফরে অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে)
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
১০৬:৩
فليعبدوا رب هاذا البيت ٣
فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٣
فَلْیَعْبُدُوْا
رَبَّ
هٰذَا
الْبَیْتِ
۟ۙ
তাদের কর্তব্য হল এই (কা‘বা) ঘরের রবের ‘ইবাদাত করা,
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
১০৬:৪
الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ٤
ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ٤
الَّذِیْۤ
اَطْعَمَهُمْ
مِّنْ
جُوْعٍ ۙ۬
وَّاٰمَنَهُمْ
مِّنْ
خَوْفٍ
۟۠
যিনি তাদেরকে (কা‘বা ঘরের খাদিম হওয়ার কারণে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) ক্ষুধায় খাদ্য দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
১০৬:১
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
لِاِیْلٰفِ
قُرَیْشٍ
۟ۙ
কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে,
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন