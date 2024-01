Introductie van de reis van de groei van de koran

Vind je het een uitdaging om consistent te blijven met je koranleesdoelen?



Quran Growth Journey is een dynamische functie die is ontwikkeld om u te helpen consistent te blijven op uw reis met de Koran. Of je nu 10 minuten per dag wilt lezen, een Juz in een maand wilt voltooien, of de hele koran in een jaar wilt uitlezen, enz., Quran.com kan je nu helpen een aangepast doel te stellen en je dagelijkse leesreeksen bij te houden, terwijl aanpassen terwijl u vooruitgang boekt. Het is volledig gratis te gebruiken en we hopen dat het je zal helpen gemotiveerd te blijven om je doel te bereiken!