登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
古兰经章节列表
章
卷
天启令
排序方式:
正序
1
Al-Fatihah
开端章
7 节
2
Al-Baqarah
黄牛
286 节
3
Ali 'Imran
仪姆兰的家属
200 节
4
An-Nisa
妇女
176 节
5
Al-Ma'idah
筵席
120 节
6
Al-An'am
牲畜
165 节
7
Al-A'raf
高处
206 节
8
Al-Anfal
战利品
75 节
9
At-Tawbah
忏悔
129 节
10
Yunus
优努斯
109 节
11
Hud
呼德
123 节
12
Yusuf
优素福
111 节
13
Ar-Ra'd
雷霆
43 节
14
Ibrahim
易卜拉欣
52 节
15
Al-Hijr
石谷
99 节
16
An-Nahl
蜜蜂
128 节
17
Al-Isra
夜行
111 节
18
Al-Kahf
山洞
110 节
19
Maryam
麦尔彦
98 节
20
Taha
塔哈
135 节
21
Al-Anbiya
众先知
112 节
22
Al-Hajj
朝觐
78 节
23
Al-Mu'minun
信士
118 节
24
An-Nur
光明
64 节
25
Al-Furqan
准则
77 节
26
Ash-Shu'ara
众诗人
227 节
27
An-Naml
蚂蚁
93 节
28
Al-Qasas
故事
88 节
29
Al-'Ankabut
蜘蛛
69 节
30
Ar-Rum
罗马人
60 节
31
Luqman
鲁格曼
34 节
32
As-Sajdah
叩头
30 节
33
Al-Ahzab
同盟军
73 节
34
Saba
赛伯邑
54 节
35
Fatir
创造者
45 节
36
Ya-Sin
雅辛
83 节
37
As-Saffat
列班者
182 节
38
Sad
萨德
88 节
39
Az-Zumar
队伍
75 节
40
Ghafir
赦宥者
85 节
41
Fussilat
奉绥来特
54 节
42
Ash-Shuraa
协商
53 节
43
Az-Zukhruf
金饰
89 节
44
Ad-Dukhan
烟雾
59 节
45
Al-Jathiyah
屈膝
37 节
46
Al-Ahqaf
沙丘
35 节
47
Muhammad
穆罕默德
38 节
48
Al-Fath
胜利
29 节
49
Al-Hujurat
寝室
18 节
50
Qaf
戛弗
45 节
51
Adh-Dhariyat
播种者
60 节
52
At-Tur
山岳
49 节
53
An-Najm
星宿
62 节
54
Al-Qamar
月亮
55 节
55
Ar-Rahman
至仁主
78 节
56
Al-Waqi'ah
大事
96 节
57
Al-Hadid
铁
29 节
58
Al-Mujadila
辩诉者
22 节
59
Al-Hashr
放逐
24 节
60
Al-Mumtahanah
受考验的妇人
13 节
61
As-Saf
列阵
14 节
62
Al-Jumu'ah
聚礼
11 节
63
Al-Munafiqun
伪信者
11 节
64
At-Taghabun
相欺
18 节
65
At-Talaq
离婚
12 节
66
At-Tahrim
禁戒
12 节
67
Al-Mulk
国权
30 节
68
Al-Qalam
笔
52 节
69
Al-Haqqah
真灾
52 节
70
Al-Ma'arij
天梯
44 节
71
Nuh
努哈
28 节
72
Al-Jinn
精灵
28 节
73
Al-Muzzammil
披衣的人
20 节
74
Al-Muddaththir
盖被的人
56 节
75
Al-Qiyamah
复活
40 节
76
Al-Insan
人
31 节
77
Al-Mursalat
天使
50 节
78
An-Naba
消息
40 节
79
An-Nazi'at
急掣的
46 节
80
'Abasa
皱眉
42 节
81
At-Takwir
黯黮
29 节
82
Al-Infitar
破裂
19 节
83
Al-Mutaffifin
称量不公
36 节
84
Al-Inshiqaq
绽裂
25 节
85
Al-Buruj
十二宫
22 节
86
At-Tariq
启明星
17 节
87
Al-A'la
至尊
19 节
88
Al-Ghashiyah
大灾
26 节
89
Al-Fajr
黎明
30 节
90
Al-Balad
地方
20 节
91
Ash-Shams
太阳
15 节
92
Al-Layl
黑夜
21 节
93
Ad-Duhaa
上午
11 节
94
Ash-Sharh
开拓
8 节
95
At-Tin
无花果
8 节
96
Al-'Alaq
血块
19 节
97
Al-Qadr
高贵
5 节
98
Al-Bayyinah
明证
8 节
99
Az-Zalzalah
地震
8 节
100
Al-'Adiyat
奔驰的马队
11 节
101
Al-Qari'ah
大难
11 节
102
At-Takathur
竞赛富遮
8 节
103
Al-'Asr
时光
3 节
104
Al-Humazah
诽谤者
9 节
105
Al-Fil
象
5 节
106
Quraysh
古来氏
4 节
107
Al-Ma'un
什物
7 节
108
Al-Kawthar
多福
3 节
109
Al-Kafirun
不信道的人们
6 节
110
An-Nasr
援助
3 节
111
Al-Masad
火焰
5 节
112
Al-Ikhlas
忠诚
4 节
113
Al-Falaq
曙光
5 节
114
An-Nas
世人
6 节